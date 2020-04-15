Мостовой: скопление людей увеличивает риск заражения

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Экс-игрок сборной России Александр Мостовой высказался о введении в Москве пропускной системы из-за пандемии коронавируса, передает «Чемпионат.com».

«Массовая проверка людей в метро? Люди оформили пропуска, им надо ехать на работу. Стало только хуже. Возможно, стоит устраивать выборочные проверки. Создавая скопление людей, мы увеличиваем риск заражения. Я себе оформил пропуск по работе», — сказал Мостовой.



Напомним, в мире продолжается пандемия коронавируса. Сезон Российской премьер-лиги (РПЛ) приостановлен до 31 мая.



Ранее экс-игрок московского ЦСКА Ролан Гусев высказался о пандемии коронавируса.