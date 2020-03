Глава UFC отреагировал на возможную отмену боя Хабиба из-за коронавируса

Глава Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт отреагировал на возможную отмену поединка между россиянином Хабибом Нурмагомедовым и американцем Тони Фергюсоном из-за угрозы распространения коронавируса.

Функционер опубликовал в Instagram интернет-мем, на котором герой волнуется из-за возможной отмены боя.

Поединок между Нурмагомедовым и Фергюсоном пройдет 18 апреля на турнире UFC 249 в Нью-Йорке.

Вспышка коронавируса была зафиксирована в китайском Ухане в декабре 2019 года. По последним данным, от заболевания скончались более 4,5 тысяч человек, 68 тысяч выздоровели. Общее число заболевших превысило 124 тысячи. В США выявлено более тысячи случаев заражения.

Ранее Нурмагомедов поделился ожиданиями от поединка против Фергюсона.

Dana White posted this. It's over pic.twitter.com/r74jrxVm2y