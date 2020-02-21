Плющенко выссказался о конфликте с Тутберидзе
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Двукратный олимпийский чемпион по фигурному катанию Евгений Плющенко прокомментировал конфликт с тренером Этери Тутберидзе, передает «Спорт-Экспресс».
Напомним, что скандал в фигурном катании разгорелся на фоне заявления Алины Загитовой, которая решила приостановить карьеру. Плющенко предположил, что она испугалась конкуренции. В ответ команда Тутберидзе выступила с критикой фигуриста.
«Все нужно доказывать своими результатами. Я стараюсь не ввязываться в споры. Люди любят скандалы. Уже на все языки мира перевели наш диалог с Тутберидзе», — сообщил Плющенко.
Ранее Плющенко заявил, что Алина Загитова и Евгения Медведева мало зарабатывают.