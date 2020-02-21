Большунов отверг обвинения норвежцев в получении преимущества из-за снегохода
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Российский лыжник Александр Большунов отверг обвинения норвежцев в том, что получил преимущество в масс-старте благодаря тому, что на старте рядом с ним проследовал снегоход.
По словам победителя гонки, наличие снегохода никак не повлияло на его успех.
«Не помню, чтобы я следовал за снегоходом. Был очень сильный ветер и плохая видимость. Я никак не мог контролировать снегоход. Не думаю, что у меня было преимущество. Если Крюгер, Иверсен и Нортуг уверены, что у меня было преимущество, то они будут стоять на своем. Но это просто чушь. Я не привык делать подобное. Соперники могли догнать меня, но не сумели этого сделать», — цитирует Большунова Dagbladet.
Ранее сообщалось, что Большунов вышел в лидеры общего зачета «Ски тура».