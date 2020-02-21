Овечкин прервал безголевую серию из пяти игр в НХЛ

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Российский нападающий «Вашингтон Кэпиталз» Александр Овечкин прервал безголевую серию из пяти игр в регулярном чемпионате Национальной хоккейной лиги (НХЛ).

Форвард забросил шайбу в матче против «Монреаль Канадиес», голевую передачу отдал Никлас Бэкстрем. Примечательно, что Овечкин открыл счет в игре, шайба в ворота соперников была отправлена на восьмой минуте.

Теперь в активе нападающего 699 шайб. Он занимает восьмую строчку в списке лучших бомбардиров в истории НХЛ.

Ранее сообщалось, что Овечкин заявил, что не думает о 700-й шайбе в НХЛ.