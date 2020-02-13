Петр Ян дал совет Хабибу перед боем с Фергюсоном
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Российский боец смешанного стиля (MMA) Петр Ян дал совет действующему чемпиону Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) в легкой весовой категории Хабибу Нурмагомедову, передает «Матч ТВ».
Напомним, что спортсмен уже 18 апреля сразится в рамках турнира UFC 249 в Бруклине, США, с американцем Тони Фергюсоном за чемпионский пояс.
Ян уверен, что Нурмагомедову нужно суметь затянуть поединок, так как в продолжительном бою у него окажется больше шансов на победу.
«Это будет очень непредсказуемый поединок. Если бой затянется, то шансов больше у Хабиба. Но шансы на победу есть у обоих», — заявил спортсмен.
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