Боксеру Кушиташвили предъявлено обвинение в избиении росгвардейца и хранении наркотиков

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Следствием было предъявлено обвинение двукратному чемпиону России по боксу Георгию Кушиташвили. Об этом сообщает ТАССсо ссылкой на адвоката спортсмена Александра Дегтерева.

Напомним, что 2 февраля спортсмен был задержан после того, как во время обыска в одном из домов на Фрунзенской набережной у него нашли кокаин. По версии следствия, Кушиташвили пытался оказать сопротивление и дважды ударил сотрудника Росгвардии. Тогда же суд принял решение заключить спортсмена под стражу до 1 апреля по подозрению в хранении наркотиков и нападении на росгвардейца.

Как утверждает представитель боксера, его клиенту были предъявлены обвинения по двум статьям уголовного кодекса РФ — 318 («Применение насилия в отношении представителя власти») и 228 («Незаконные приобретение, хранение, перевозка, изготовление, переработка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные приобретение, хранение, перевозка растений, содержащих наркотические средства»).

Ранее адвокат Кушиташвили рассказал, как росгвардеец мог сломать себе нос.