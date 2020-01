Сборная России выразила соболезнования в связи с гибелью Коби Брайанта

Сборная России по футболу выразила соболезнования в связи с гибелью легендарного баскетболиста Коби Брайанта.

26 января вертолет, в котором находился бывший спортсмен и еще четыре человека, разбился в калифорнийском городе Калабасас. Все находившиеся на борту погибли.

«Мы скорбим со всем миром. Покойся с миром, Коби», — гласит сообщение пресс-службы, опубликованное в Twitter.

Брайант пять раз становился чемпионом Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) в составе «Лос-Анджелес Лейкерс». Он был признан самым полезным игроком (MVP) регулярного чемпионата сезона-2007/08, и MVP финальной серии 2009 и 2010 года. Он 18 раз принимал участие в Матче всех звезд, четырежды становился его MVP. Брайант занимает четвертое место в истории лиги по количеству набранных за карьеру очков.

Также он дважды завоевывал золотые медали Олимпийских игр вместе со сборной США — в 2008 году в Пекине и в 2012 году в Лондоне.

Ранее были опубликованы фото с места авиакатастрофы, в которой погиб Брайант.

We grieve with all world. Rest in peace, Kobe Bryant...



Мы скорбим со всем миром. Покойся с миром, Коби pic.twitter.com/C5o1g1iGSc