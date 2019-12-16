В Кремле прокомментировали скандал вокруг Тутберидзе и Плющенко

Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России Владимира Путина, высказался о конфликте между командой тренера по фигурному катанию Этери Тутберидзе с двукратным олимпийским чемпионом Евгением Плющенко и прославленным тренером Татьяной Тарасовой.

Скандал возник из-за заявления олимпийской чемпионки — 2018 Алины Загитовой о приостановке карьеры.

«Вы считаете, что скандал настолько разросся, что уже дошел до Кремля? И что Кремль должен этим заниматься? Думаю, мой коллега Колобков в случае необходимости это прокомментирует. Но это не вопрос Кремля абсолютно», — цитирует Пескова РИА «Новости».

Ранее сообщалось, что в Госдуме не хотят видеть в правительстве «допингеров».