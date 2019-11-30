Орлов и Овечкин вошли в тройку лучших игроков матча «Вашингтон» — «Тампа»

Защитник «Вашингтон Кэпиталз» Дмитрий Орлов признан первой звездой матча регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ) против «Тампа-Бэй Лайтнинг».

Встреча, прошедшая в столице США, завершилась со счетом 4:3 в пользу хозяев. В активе россиянина результативная передача и победный гол.

Вторым стал нападающий «Вашингтона» Якуб Врана, набравший 2 (1+1) очка.

Третьей звездой признан форвард «Кэпиталз» Александр Овечкин. Капитан столичного клуба отметился голом.

Ранее сообщалось, что Овечкин вышел на третье место по голам в неравных составах в истории НХЛ.