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Молодежная сборная России победила Канаду в четвертом матче суперсерии. Наших соперников представляла команда из лиги Онтарио. Подопечные Валерия Брагина оказались сильнее в серии послематчевых буллитов — 3:2.

Российская ледовая дружина по ходу игры дважды оказывалась в роли догоняющих — на шайбы Макмайкла и Ноэля наша молодежка ответила голами Льва Комиссарова и Родиона Амирова.

Победный буллит в составе сборной России на счету Ивана Морозова.

После этого матча счет в серии снова стал равным — 2:2.

Ранее сообщалось, что главный тренер клуба Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Флорида Пантерз» Джоэль Кенневилл комплиментарно высказался о голкипере сборной России Сергее Бобровском, в нынешнем сезоне выступающем за «пантер».