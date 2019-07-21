В Казани пройдет ЧМ-2025 по водным видам спорта

Чемпионат мира — 20125 по водным видам спорта пройдет в Казани, сообщает ТАСС.

Казань была не единственным городом, который претендовал на проведение мирового первенства. Также рассчитывали получить это право Будапешт и китайский Гуанчжоу.

В конечном итоге было решено, что чемпионаты мира в 2025 и 2027 годах будут принимать города, в которых уже проводились мировые первенства по водным видам спорта. Казань принимала соревнования в 2015 году, а в Будапеште они состоялись в 2013.

Чемпионат мира по водным видам спорта проводится каждые два года.

Ранее сообщалось, что австралийский пловец не встал на подиум ЧМ рядом с замешанным в допинге китайцем.