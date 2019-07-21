В Казани пройдет ЧМ-2025 по водным видам спорта

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Пловец Аркадий Вятчанин победил на Открытом чемпионате США по плаванию Пловец Аркадий Вятчанин победил на Открытом чемпионате США по плаванию
Пловец Аркадий Вятчанин победил на Открытом чемпионате США по плаванию
РИА Новости

Чемпионат мира — 20125 по водным видам спорта пройдет в Казани, сообщает ТАСС.

Казань была не единственным городом, который претендовал на проведение мирового первенства. Также рассчитывали получить это право Будапешт и китайский Гуанчжоу.

В конечном итоге было решено, что чемпионаты мира в 2025 и 2027 годах будут принимать города, в которых уже проводились мировые первенства по водным видам спорта. Казань принимала соревнования в 2015 году, а в Будапеште они состоялись в 2013.

Чемпионат мира по водным видам спорта проводится каждые два года.

Ранее сообщалось, что австралийский пловец не встал на подиум ЧМ рядом с замешанным в допинге китайцем.