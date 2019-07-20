«ПСЖ» готов сделать Мбаппе самым высокооплачиваемым игроком
Руководство французского «Пари Сен-Жермен» не хочет расставаться с нападающим команды Киллианом Мбаппе, сообщает El Pais.
Француза могут сделать самым высокооплачиваемым игроком, чтобы предотвратить его уход в английский «Манчестер Сити».
Зарплату 20-летнего нападающего могут увеличить до €50 млн.
Ради этого «ПСЖ» намерены отдать каталонской «Барселоне» бразильского форварда Неймара, который и сам хочет перейти в стан сине-гранатовых.
В настоящее время титул самого высокооплачиваемого игрока принадлежит капитану каталонцев Лионелю Месси, который в год зарабатывает по €40 млн.
В составе парижан Мбаппе выступает с 2017 года. В составе клуба он дважды завоевывал титул чемпиона Франции, а составе сборной страны выиграл мундиаль-2018.
Ранее сообщалось, что «ПСЖ» решил судьбу Неймара.