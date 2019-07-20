«ПСЖ» готов сделать Мбаппе самым высокооплачиваемым игроком

Руководство французского «Пари Сен-Жермен» не хочет расставаться с нападающим команды Киллианом Мбаппе, сообщает El Pais.

Француза могут сделать самым высокооплачиваемым игроком, чтобы предотвратить его уход в английский «Манчестер Сити».

Зарплату 20-летнего нападающего могут увеличить до €50 млн.

Ради этого «ПСЖ» намерены отдать каталонской «Барселоне» бразильского форварда Неймара, который и сам хочет перейти в стан сине-гранатовых.

В настоящее время титул самого высокооплачиваемого игрока принадлежит капитану каталонцев Лионелю Месси, который в год зарабатывает по €40 млн.

В составе парижан Мбаппе выступает с 2017 года. В составе клуба он дважды завоевывал титул чемпиона Франции, а составе сборной страны выиграл мундиаль-2018.

Ранее сообщалось, что «ПСЖ» решил судьбу Неймара.