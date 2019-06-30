Экс-игрок «Зенита» рассказал об алкоголизме в России

Кубинско-польский волейболист Вильфредо Леон, некогда выступавший в казанском «Зените», рассказал о жизни в России, передает Sportowe Fakty.

По словам спортсмена, он был поражен количеством алкоголя, который присутствовал на вечеринках.

«Один тост поднимался за другим. Если честно, я даже не пытался угнаться за моими российскими коллегами. Просто пил напитки с меньшим содержанием алкоголя», — заявил Леон.

Он также отметил, что многие застолья, на которых он присутствовал, заканчивались драками.

«Когда я видел, что что-то такое начинается, я не вмешивался. Обычно тот, кто начнет их разнимать, скорее сам получит по голове, чем остановит драку», — сказал волейболист.

До 2013 года Леон выступал за свою родную страну — Кубу. Однако после того, как спортсмен получил польское гражданство, он получил право представлять сборну Польши.

В составе «Зенита» Леон выступал с 2014 по 2018 год, затем он перешел а итальянскую «Перуджу».

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