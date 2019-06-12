Медведева перепутала цвета в флаге России

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Двукратная чемпионка мира, российская фигуристка Евгения Медведева выложила поздравление с Днем России, сообщает «Советский спорт».

Фигуристка в своем инстаграме опубликовала фотографию с неправильным порядком цветов российского триколора.

«С Днём России! Люблю и горжусь своей Родиной. Пусть в нашей стране всегда будет мир, взаимопонимание и любовь. Наш народ отличается своей преданностью. Пусть мы не улыбаемся незнакомцам на улице, но если русский человек твой друг, то тебе ничего не страшно. Преданность, искренность и забота! Вот черты россиян. С праздником, великий народ!» — написала Медведева.

В комментариях фигуристка отметила, что ошибку допустила фанатка и позднее выложила исправленную версию картинки.

Ранее Юлия Липницкая прокомментировала угрозы Медведевой.