Василевский поделился эмоциями после победы над Чехией
Вратарь сборной России Андрей Василевский рассказал о своих эмоциях после победы в матче за бронзу на чемпионате мира — 2019, передает «Советский спорт».
В серии послематчевых буллитов со сборной Чехии Василевский не пропустил ни одной шайбы, тем самым принеся команде победу в матче.
«Эмоций особо нет. Считаю, что вся команда сегодня молодцы. Где-то были тяжелые моменты, но мы выдержали.
Не мне судить, лучше заканчивать с серебром или бронзой», — заявил голкипер, который был признан лучшим игроком матча.