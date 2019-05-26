Василевский поделился эмоциями после победы над Чехией

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Вратарь сборной России Андрей Василевский рассказал о своих эмоциях после победы в матче за бронзу на чемпионате мира — 2019, передает «Советский спорт».

В серии послематчевых буллитов со сборной Чехии Василевский не пропустил ни одной шайбы, тем самым принеся команде победу в матче.

«Эмоций особо нет. Считаю, что вся команда сегодня молодцы. Где-то были тяжелые моменты, но мы выдержали.

Не мне судить, лучше заканчивать с серебром или бронзой», — заявил голкипер, который был признан лучшим игроком матча.

Ранее Задоров прокомментировал результат матча с Чехией.