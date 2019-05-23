РФС задумался об увеличении количества клубов чемпионата России

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Российский футбольный союз (РФС) рассмотрит вопрос увеличения количества клубов в Российской премьер-лиге, сообщает ТАСС.

Как отмечает пресс-служба организации, увеличение количества команд РПЛ с 16 до 18 может произойти с сезона-2020/21.

В чемпионатах России 18 клубов участвовало в 1993, 1996 и 1997 годах.

Ранее исполнительный комитет РФС снял вопрос «О лимите на «легионеров» и иных регламентных требованиях к командам, участвующим в профессиональных всероссийских соревнованиях, начиная со спортивного сезона 2020/2021» с повестки сегодняшнего заседания.