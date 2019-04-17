Трехкратный чемпион КХЛ избил на улице девушку

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Бывшего нападающего казанского «Ак Барса» Дмитрия Обухова обвинили в избиении девушки, сообщает «Бизнес Online».

12 апреля машина пострадавшей Снежаны Д. преградила проезд иномарке экс-игрока клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ). Раздраженный спортсмен несколько раз подходил к автомобилю Снежаны.

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Инцидент сняла камера видеонаблюдения.

Пострадавшая уверяет, что в травмпункте у нее обнаружили ушибы мягких тканей лица и кровоподтек головы, были подозрения на сотрясение мозга. Девушка написала заявление в полицию.

Обухов в ответ заявил, что водитель перекрывшего его транспорт автомобиля сама виновата, так как грубила ему.

В 2011 году форвард был фигурантом дела об изнасиловании Светланы Мамаковой, однако его вину не доказали. Также его лишали водительских прав за вождение в состоянии алкогольного опьянения.

На счету хоккеиста три Кубка Гагарина (2009, 2010, 2018), чемпионство России 2006 года и Кубок европейских чемпионов-2007.

Ранее профсоюз игроков НХЛ подал апелляцию на дисквалификацию Войнова.