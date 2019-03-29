Хоккеисты «Ак Барса» первого апреля поработают таксистами

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Хоккеисты казанского «Ак Барса» первого апреля сядут в такси и будут развозить пассажиров в столице Татарстана, сообщает «Советский спорт».

На официальном сайте клуба сказано, что заказать машину с одним из игроков «Ак Барса» за рулем люди смогут в одном из сервисов по вызову такси.

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Всего участие в мероприятии примут 20 спортсменов, которые первого апреля с 13:00 до 18:00 будут общаться с везунчиками. Во время поездки пассажиры смогут задавать игрокам вопросы, а после завершения маршрута сделать памятное фото и взять автограф.

«Ак Барс» в текущем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) в первом раунде плей-офф проиграл омскому «Авангарду» со счетом 0-4 в серии.

Ранее любимый клуб Ольги Бузовой запретил появляться кунице на матчах КХЛ.