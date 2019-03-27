УЕФА открыл дело в отношении Украины из-за натурализованного бразильца
Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) открыл дело в отношении сборной Украины из-за участия в матчах отборочного этапа чемпионата Европы 2020 года нападающего Жуниора Мораеса, передает РИА «Новости».
Как сообщается на официальном сайте организации, будет проведена проверка легитимности участия натурализованного бразильца в играх против команд Люксембурга и Португалии.
Отмечается, что дата принятия решения по этому вопроса пока не утверждена.
По мнению представителей сборной Португалии, Мораес играл на Украине с 2012 года, но зимой 2017-го он был арендован китайским «Тяньцзинь Тяньхайем». Таким образом, Мораесу не хватило двух месяцев до необходимого срока непрерывного проживания.
Ранее сообщалось, что Португалия подала жалобу на результат матча с Украиной.