Загитова высказалась о победе на чемпионате мира

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Чемпион мира по фигурному катанию в Сайтаме россиянка Алина Загитова заявила, что победа на турнире бала ее главной целью в нынешнем сезоне.

«Я быстро забываю как победы, так и поражения, я смотрю только вперед. У меня была цель, и я шла к ней весь сезон», — цитирует Загитову ТАСС.

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Также олимпийская чемпионка добавила, что намерена в дальнейшем также бороться за высокие места.

«Я не люблю загадывать на будущее, не знаю, что будет через минуту, что будет завтра. Я предпочитаю жить сегодняшним днем. Но я знаю совершенно точно одно — я буду бороться», — сказала фигуристка.

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