РУСАДА запретило спортсменам употреблять пиво

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Заместитель генерального директора Российского антидопингового агентства (РУСАДА) Маргарита Пахноцкая заявила, что организация запрещает атлетам пить алкоголь для ускорения прохождения допинг-контроля.

«Поддерживая идею чистого и здорового спорта, мы не можем обойти вниманием такой аспект, как запрет на употребление алкоголя во время проведения процедуры допинг-контроля. Запрет касается не только персонала РУСАДА, но и самих спортсменов.

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В соответствии с полномочиями национального антидопингового агентства, политика РУСАДА предусматривает обеспечение спортсменов только безалкогольными напитками и запрет на употребление спортсменами слабоалкогольных и алкогольных напитков с момента уведомления и до завершения процедуры допинг-контроля», — цитирует Пахноцкую ТАСС.

Спортсмены, которых уличат в употреблении алкогольных напитков, получат предупреждение.

«Некоторые международные федерации уже четко прописали в своих правилах запрет на употребление алкогольных напитков во время процедуры допинг-контроля. К примеру, Международная федерация хоккея и Международная федерация футбола», — добавила Пахноцкая.

Ранее заместитель гендиректора РУСАДА прокомментировала ситуацию с биатлонисткой Маргаритой Васильевой и ее пропусками трех допинг-тестов.