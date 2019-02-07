Россиянин Буров завоевал золото в лыжной акробатике на чемпионате мира
Российский фристайлист Максим Буров завоевал золотую медаль в лыжной акробатике на чемпионате мира, сообщает «РИА Новости».
В финале спортсмен набрал 130,09 балла. Вторым стал представитель Украины Александр Абраменко (126,24 балла). Бронзу взял швейцарец Ной Рот (125,22).
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Россиянин Павел Кротов показал четвертый результат (107,24), а Станислав Никитин — пятый (80,54).
Ранее российский сноубордист Дмитрий Логинов прокомментировал победу на чемпионате мира в параллельном слаломе.
Чемпионат мира. Парк-Сити (США)
Мужчины. Лыжная акробатика
1. Максим Буров (Россия) — 130,09
2. Александр Абраменко (Украина) — 126,24
3. Ной Рот (Швейцария) — 125,22
4. Павел Кротов (Россия) — 107,24
5. Станислав Никитин (Россия) — 80,54