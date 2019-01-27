Эдгард Запашный рассказал о планах Федора Емельяненко
Дрессировщик Эдгард Запашный рассказал о состоянии российского бойца смешанного стиля (MMA) Федора Емельяненко после поражения от американца Райана Бейдера в финале Гран-при Bellator в тяжелом весе.
«Федор чувствует себя хорошо. Ему наложили девять швов. Он покушал, мы начали шутить. Договорились, что в шесть утра позавтракаем, а потом поедем в город. Он хочет детям купить подарки», — цитирует Запашного «Спорт-Экспресс».
Финальный поединок Гран-при Bellator между Емельяненко и Бейдером, который прошел в Инглвуде, завершился победой американца нокаутом на 35-й секунде. «Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию боя.