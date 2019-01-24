Игуаин официально стал игроком «Челси»

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Лондонский «Челси» объявил о подписании контракта с нападающим Гонсало Игуаином, передает «Советский спорт».

По словам пресс-службы клуба, аргентинец перешел из «Милана» на правах аренды. Соглашение рассчитано до конца сезона-2018/19.

Напомним, что права на форварда принадлежат туринскому «Ювентусу». Договор со «старой синьорой» истекает летом 2021 года.

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В составе «синих» Игуаин будет выступать под девятым номером.

Ранее сообщалось, что руководство мадридского «Реала» намерено включить полузащитника команды Хамеса Родригеса в сделку по потенциальному трансферу хавбека «Тоттенхэма» Кристиана Эриксена.