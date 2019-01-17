Стал известен состав сборной России на эстафету КМ в Рупольдинге

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Тренерский штаб сборной России по биатлону назвал спортсменов, которые будут представлять национальную команду в эстафете на пятом этапе Кубка мира в Рупольдинге, сообщает «Советский спорт».

За сборную России побегут Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко и Александр Логинов. Начнет гонку Елисеев, а последним в борьбу вступит Логинов.

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Эстафета на немецком этапе Кубка мира пройдет 18 января.

Пятый этап Кубка мира проходит в Рупольдинге с 17 по 20 января. У мужчин лидером общего зачета является норвежец Йоханнес Бё. У женщин лидирует представительница Италии Доротея Вирер.

Ранее глава Международного союза биатлонистов (IBU) Олле Далин прокомментировал информацию о своем разговоре с президентом Союза биатлонистов России (СБР) Владимиром Драчевым по поводу Александра Логинова.