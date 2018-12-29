Известен состав сборной России по биатлону на этапы Кубка мира в январе
Тренерский штаб сборной России по итогам «Ижевской винтовки» назвал состав команды на этапы Кубка мира в январе, сообщает «Советский спорт».
По информации с официального сайта СБР, основой выбора стали критерии отбора, которые выполнили спортсмены, а также еще один биатлонист, выбранный тренерским решением.
Реклама
Дмитрий Малышко примет участие в Кубке мира согласно тренерскому решению.
Состав сборной России: Александр Логинов, Матвей Елисеев, Евгений Гараничев, Дмитрий Малышко, Максим Цветков, Семен Сучилов.