Один из сильнейших бойцов UFC предложил Макегргору подраться на улице

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Боец легкого дивизиона Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Эл Яквинта поделился мнением о своем коллеге Коноре Макгрегоре, передает «Советский спорт».

Яквинта считает, что Макгрегор не может рассчитывать на реванш с Хабибом Нурмагомедовым до того, пока не подерется с ним. Также американец заявил, что ирландец незаслуженно получает титульные бои.

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«Конор говорил о немедленном реванше c Хабибом, но я думаю, что он должен подраться с кем-то еще. А с кем он подерется, кроме меня?

Обидно, что он получает титульные бои только из-за денег, которые он приносит организации. Потому что он даже близко не заслуживает титульники. Ты говоришь дерьмо обо мне, говоришь, что Хабиб не мог задосрочить меня, а потом выходишь против него и сдаешься так быстро? Конор — маленький засранец. Он сделает все ради доллара. Это позор. Давай встретимся на улице, и я покажу тебе денежный бой», — приводит слова Яквинты TMZ Sports.

Ранее сообщалось, что Яквинта рассказал о желании нокаутировать Тони Фергюсона.