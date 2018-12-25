UFC потеряет около пяти миллионов долларов из-за переноса боя Джонса
Президент Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Дана Уайт прокомментировал перенос турнира 232 в Лос-Анджелес из-за проваленного допинг-тест американского бойца смешанного стиля (ММА) Джона Джонса, передает «Советский спорт».
Глава организации рассказал о том, что чемпионат может потерять $5 млн из-за смены места проведения.
«Билеты на турнир в Инглвуде поступят в продажу в среду. Зрители, купившие билеты на турнир в Лас-Вегасе, могут обменять их с полным возвратом суммы. Прибыль с продаж билетов на «Ти-Мобайл Арене» в Лас-Вегасе должна была составить около $6 млн. В Калифорнии промоушен надеется собрать хотя бы $1 млн. Таким образом, чистая потеря на билетах составил около $5», — цитирует Уайта MMA Junkie.
Спортсмен должен встретиться в октагоне со шведом Александром Густафссоном. В анализах Джонса был обнаружен туринабол. Атлетическая комиссия штата Невада не успеет провести расследование и выдать разрешение американцу на спортивную деятельность в Лас-Вагасе, поэтому турнир, который назначен на 29 декабря, перенесен.
Ранее генеральный секретарь Федерации бокса России Умар Кремлев высказался относительно возможного поединка между чемпионом UFC в легком весе Хабибом Нурмагомедовым и 12-кратным чемпионом мира по боксу американцем Флойдом Мейвезером.