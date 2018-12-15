Казанский «Зенит» выиграл Кубок России по волейболу
Казанский «Зенит» в пятый раз подряд стал обладателем Кубка России по волейболу, сообщает «Советский спорт».
В решающем матче казанцы на домашней площадке обыграли одноклубников из Санкт-Петербурга со счетом 3:1 (23:25, 25:18, 25:20, 25:17).
Кубок России. Финал четырех. Казань
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Мужчины. Финал
«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Зенит-Казань» (Казань) — 1:3 (25:23, 18:25, 20:25, 17:25).
Теперь на счету «Зенита» восемь Кубков России — повторение рекорда белгородского «Белогорья». При этом казанцы выиграли пять последних турниров.
Женский Кубок России 2018 года достался волейболисткам московского «Динамо».