Казанский «Зенит» выиграл Кубок России по волейболу

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Казанский «Зенит» в пятый раз подряд стал обладателем Кубка России по волейболу, сообщает «Советский спорт».

В решающем матче казанцы на домашней площадке обыграли одноклубников из Санкт-Петербурга со счетом 3:1 (23:25, 25:18, 25:20, 25:17).

Кубок России. Финал четырех. Казань Реклама

Мужчины. Финал

«Зенит» (Санкт-Петербург) — «Зенит-Казань» (Казань) — 1:3 (25:23, 18:25, 20:25, 17:25).

Теперь на счету «Зенита» восемь Кубков России — повторение рекорда белгородского «Белогорья». При этом казанцы выиграли пять последних турниров.

Женский Кубок России 2018 года достался волейболисткам московского «Динамо».

Ранее московское «Динамо» уволило главного тренера.