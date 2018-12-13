«Севилья» разгромила «Краснодар» в матче Лиги Европы
Испанская «Севилья» одолела «Краснодар» в матче заключительного тура группового этапа Лиги Европы, сообщает «Советский спорт».
«Горожане» уступили соперникам со счетом 3:0. В составе победителей отличился нападающий Виссам Бен Йеддер, оформивший дубль, а также исполнил пенальти полузащитник Эвер Банега.
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«Газета.Ru» провела текстовую онлайн-трансляцию встречи.
Несмотря на проигрыш, «быки» вышли в плей-офф соревнования.
Ранее бывший главный тренер «Краснодара» Игорь Шалимов прокомментировал решение владельца клуба Сергея Галицкого назначить наставником молодого специалиста Мурада Мусаева.
Лига Европы. Группа J. 6-й тур
«Севилья» (Севилья, Испания) — «Краснодар» (Краснодар, Россия) — 3:0
Голы: 1:0 — Йеддер, 5; 2:0 — Йеддер, 10; 3:0 — Банега, 49