Загитова уступила Кихире в финале Гран-при в Ванкувере
Завершился последний день финала Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере, сообщает ТАСС.
9 декабря фигуристки выступали с произвольной программой.
Победила японская спортсменка Рика Кихира, набрав по сумме двух программ 233,12 балла. Второй стала россиянка Алина Загитова, в активе которой 226,53 балла. Третью строчку заняла еще одна представительница России Елизавета Туктамышева (215,32).
Россиянке Софье Самодуровой принадлежит пятое место (204,33).
Финал Гран-при. Ванкувер (Канада). Женщины
1. Рика Кихира (Япония) — 233,12
2. Алина Загитова (Россия) — 226,53
3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 215,32
4. Каори Сакамото (Япония) — 211,68
5. Софья Самодурова (Россия) — 204,33
6. Сатоко Мияхара (Япония) — 201,31
Ранее российский фигурист Петр Гуменник занял второе место в финале юниорского Гран-при в Канаде.