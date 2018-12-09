Загитова уступила Кихире в финале Гран-при в Ванкувере

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Завершился последний день финала Гран-при по фигурному катанию в Ванкувере, сообщает ТАСС.

9 декабря фигуристки выступали с произвольной программой.

Победила японская спортсменка Рика Кихира, набрав по сумме двух программ 233,12 балла. Второй стала россиянка Алина Загитова, в активе которой 226,53 балла. Третью строчку заняла еще одна представительница России Елизавета Туктамышева (215,32).

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Россиянке Софье Самодуровой принадлежит пятое место (204,33).

Финал Гран-при. Ванкувер (Канада). Женщины

1. Рика Кихира (Япония) — 233,12

2. Алина Загитова (Россия) — 226,53

3. Елизавета Туктамышева (Россия) — 215,32

4. Каори Сакамото (Япония) — 211,68

5. Софья Самодурова (Россия) — 204,33

6. Сатоко Мияхара (Япония) — 201,31

Ранее российский фигурист Петр Гуменник занял второе место в финале юниорского Гран-при в Канаде.