«Вашингтон» победил «Монреаль» благодаря дублю Овечкина
«Вашингтон Кэпиталз» обыграл «Монреаль Канадиенс» в матче регулярного чемпионата Национальной хоккейной лиги (НХЛ), сообщает «Советский спорт».
Матч. который проходил на арене «Белл-центр» в Монреале, закончился со счетом 5:4 в пользу «Вашингтона».
В составе победителей дублем отметился российский нападающий Александр Овечкин. Защитник Дмитрий Орлов отдал две результативные передачи.
Ранее «Питтсбург» Малкина проиграл четвертый матч подряд.
НХЛ. Регулярный чемпионат
«Монреаль — «Вашингтон» — 4:5 ОТ (1:2, 3:1, 0:1, 0:1)
1:0 — Райлли (Пека), 09:20;
1:1 — Коннолли (Карлсон, Орлов), 13:16;
1:2 — Овечкин (Орлов, Уилсон), 14:40;
2:2 — Галлахер (Дано, Питри), 20:20;
3:2 — Питри (Доми, Котканиеми), 21:08;
4:2 — Агостино (Лехконен, Котканиеми), 21:35;
4:3 — Бекстрем (Юус, Боуи), 33:20;
4:4 — Овечкин (Уилсон, Карлсон), 41:02;
4:5 — Эллер (Врана, Кемпны), 63:34.