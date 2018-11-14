МИД Испании высказался о призыве МОК не проводить турниры в стране из-за Косово

Министерство иностранных дел Испании прокомментировал призыв Международного олимпийского комитета (МОК) не проводить в стране спортивные мероприятия из-за непризнания Косово, сообщает ТАСС.

В соревнованиях, проходящих на территории Испании, косовары не могут принимать участия под своим флагом и со своим гимном. Издание El País утверждает, что МОК планирует разослать письма во все международные федерации с призывом не предоставлять пиренейскому государству прав на организацию крупных турниров.

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«Испанские власти на протяжении всего времени предоставляли и будут предоставлять формулы участия спортсменов, представляющих олимпийский комитет Косова, в спортивных мероприятиях, организованных МОК, что не подразумевает какого-либо изменения в испанской позиции о непризнании независимости территории Косова», — говорится в заявлении МИД.

«Были задействованы пути для уважения, с одной стороны, письма МОК, а, с другой, нашей юридической позиции, чтобы избежать любого акта признания, как делают и другие страны», — отметили в министерстве.

Ранее генеральный директор МОК призвал международные федерации не проводить турниры в Испании.