Шесть пострадавших в метро россиян еще находятся в больницах Рима

Несколько российских болельщиков ЦСКА остаются в больницах после аварии в римском метро, которая произошла перед матчем столичного клуба и «Ромы» в рамках третьего тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает «Советский спорт».

По информации Посольства России в Италии, шесть граждан России все еще находится под наблюдением итальянских врачей.

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Напомним, что всего в метро травмы получили 16 фанатов армейского клуба.

Ранее сообщалось, что болельщик ЦСКА опроверг информацию о прыжках на эскалаторе.