Модрич был удивлен уходу Роналду из «Реала»

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Полузащитник «Реала» Лука Модрич рассказал, что был удивлен решению португальского форварда Криштиану Роналду покинуть мадридскую команду, передает «Советский спорт».

Хорватский футболист также добавил, что не ожидал ухода главного тренера Зинедина Зидана.

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«Я не ожидал, что Роналду и Зидан уйдут. Когда появились слухи о Криштиану, мы сделали лучше атмосферу в раздевалке и были уверены, что он останется. Что ж, каждый делает выбор сам», — приводит слова Модрича France Football.

Роналду перешел в туринский «Ювентус» в это летнее трансферное окно. Зидан пока остался без работы.

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