СМИ: Модрич настаивает на уходе из «Реала» зимой

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Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич твердо намерен покинуть команду во время зимнего трансферного окна, сообщает «Советский спорт».

Как утверждает La Gazzetta Dello Sport, хорватский хавбек пришел в разочарование от методов работы нового главного тренера «сливочных» Хулена Лопетеги. Также негативно на настроение Модрича сказывается и нежелание президента клуба Флорентино Переса предлагать ему улучшенный контракт.

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Отмечается, что для 33-летнего Модрича приоритетным вариантом является «Интернационале», куда он мог перейти еще минувшим летом.

Ранее сообщалось, что Модрич недоволен несостоявшимся переходом в «Интер».