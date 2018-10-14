СМИ: Модрич настаивает на уходе из «Реала» зимой
Полузащитник мадридского «Реала» Лука Модрич твердо намерен покинуть команду во время зимнего трансферного окна, сообщает «Советский спорт».
Как утверждает La Gazzetta Dello Sport, хорватский хавбек пришел в разочарование от методов работы нового главного тренера «сливочных» Хулена Лопетеги. Также негативно на настроение Модрича сказывается и нежелание президента клуба Флорентино Переса предлагать ему улучшенный контракт.
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Отмечается, что для 33-летнего Модрича приоритетным вариантом является «Интернационале», куда он мог перейти еще минувшим летом.
Ранее сообщалось, что Модрич недоволен несостоявшимся переходом в «Интер».