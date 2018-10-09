Стали известны подробности драки после боя Хабиба и Макгрегора

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Абдулманап Нурмагомедов, отец победителя Абсолютного бойцовского чемпионата (UFC) Хабиба Нурмагомедова, прокомментировал инцидент после боя с ирландским спортсменом смешанных боевых искусств (ММА) Конором Макгрегором, передает ТАСС.

«Официального отстранения у бойца Зубайра Тухугова, который залез в клетку и напал на Макгрегора, пока нет. Кулачный бой проходил в формате четыре на четыре. Никто из наших ребят не нападал вдвоем на одного», — заявил Нурмагомедов-старший.

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После победы дагестанского бойца началась массовая драка в октагоне и за его пределами. Участниками потасовки являлись спортсмены, члены их команд и полицейские.

Ранее сообщалось, что Макгрегор может получить наказание за инцидент после боя.