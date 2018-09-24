Глава WADA объяснил решение восстановить РУСАДА в правах
Глава Всемирного антидопингового агентства (WADA) Крейг Риди опубликовал открытое письмо, где объяснил, почему было принято решение восстановить в правах Российское антидопинговое агентство (РУСАДА), передает ТАСС.
«Независимый комитет WADA по соответствию встретился в июне и разработал дополнительные определения для этих двух критериев, это была ясная попытка выйти из тупика, нацеленная прежде всего на получение лабораторного материала, который нам давно необходим, чтобы доказать виновность подозреваемых спортсменов.
Я предложил эти два определения критериев Министерству спорта России и 13 сентября пришел ответ. Он предлагал как признание правонарушений, так и установление жестких временных рамок для доступа в лабораторию», — было написано в письме Риди.