Лебедев нокаутировал Алтункаю в третьем раунде

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В Челябинске, во дворце спорта «Трактор», завершился поединок между чемпионом мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в первом тяжелом весе Денисом Лебедевым и экс-претендентом на титул турком Хизни Алтункаей.

Первый раунд проходил в умеренном темпе, а во второй трехминутке Лебедеву удалось отправить оппонента в нокдаун. В третьем раунде россиянин продолжил наступление, что увенчалось успехом: после успешной контратаки турок не встал на счет 10 и рефери зафиксировал победу Лебедева нокаутом.

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Этот бой для Лебедева стал первым более чем за год.

Ранее российский боксер Денис Лебедев заявил, что готов провести бой против абсолютного чемпиона мира в тяжелом весе украинца Александра Усика.