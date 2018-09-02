Стали известны стартовые составы «Динамо» и «Оренбурга»
Стали известны стартовые составы московского «Динамо» и «Оренбурга» на матч шестого тура Российской премьер-лиги, сообщает «Советский спорт».
«Динамо»: Шунин, Рыков, Шунич, Хольмен, Жоаозиньо, Соу, Рауш, Черных, Теттех, Луценко, Панченко.
«Оренбург»: Фролов, Сиваков, Терехов, Ойеволе, Бегич, Бреев, Афонин, Сутормин, Попович, Мишкич, Козлов.
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«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию встречи.
Ранее сообщалось, что полузащиту «Динамо» усилит новый португальский вингер.