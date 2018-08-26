Стали известны стартовые составы «Уфы» и «Зенита»
Стали известны стартовые составы «Уфы» и санкт-петербургского «Зенита» на матч пятого тура чемпионата России, сообщает «Советский спорт».
«Уфа»: Шелия, Аликин, Живоглядов, Дивеев, Табидзе, Йокич, Пауревич, Салатич, Сысуев, Игбун, Бизяк.
«Зенит»: Лунев, Смольников, Иванович, Нету, Набиуллин, Паредес, Кузяев, Ерохин, Мак, Дриусси, Дзюба.
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«Газета.Ru» проведет онлайн-трансляцию встречи.
Ранее травмированный лидер «Зенита» рассказал о разрыве с русской женой.