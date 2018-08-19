Обещавший не выступать в России украинец стал игроком клуба ФНЛ

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Украинский защитник Виталий Приндета стал футболистом клуба Футбольной национальной лиги (ФНЛ) «СКА-Хабаровск», сообщает «Советский спорт».

Последним клубом игрока была греческая «Ламия». Этим летом футболист присоединился к харабовчанам.

«Мой агент предложил, и я с удовольствием согласился. Я следил за Российской премьер-лигой (РПЛ), поэтому знал о команде «СКА-Хабаровск». Считаю, что здесь команда премьер-лиги, и она должна играть там», — заявил украинец в интервью пресс-службе после подписания контракта.

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Полтора года назад 25-летний Приндента заявил, что не станет переходить в клуб из России.

«Лично у меня предложений от российских клубов не было. Но, если бы и были, то сейчас такие отношения между Украиной и Россией, что я бы не согласился туда ехать, даже если бы мне предложили хороший контракт. Если была бы другая ситуация, тогда – возможно. Но каждому свое. Каждый лично принимает решение. Не знаю, какова мотивация других украинских футболистов. Возможно, они думают, что там лучший чемпионат. Возможно, финансовая сторона их привлекает. Не знаю. Я негативно к этому отношусь», — приводит слова игрока Depo.Сектор.

На родине Приндета выступал за «Волынь», цвета которой защищал с 2008 по 2015 год.

Ранее сообщалось, что украинский игрок из ФНЛ проявил неуважение к гимну и флагу России.