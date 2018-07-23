Медицинские тесты Роналду шокировали врачей «Ювентуса»

<img src="//img.gazeta.ru/files3/189/11821189/RIAN_5569524.HR.ru__1_-pic905-895x505-25513.jpg">

Результаты медицинского обследования португальского форварда Криштиану Роналду шокировали врачей туринского «Ювентуса», сообщает «Советский спорт».

По мнению врачей, физическое состояние Роналду можно сравнить со здоровьем 20-летнего мужчины.

В организме Роналду 7% жира, хотя в среднем этот показатель обычно составляет 10–11%. Кроме того, португалец ровно наполовину покрыт мышцами при нормальном показателе в 46%. На чемпионате мира 33-летний футболист пробежал почти 34 километра.

Ранее «Реал» определился с наследником Роналду.