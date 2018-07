Медицинские тесты Роналду шокировали врачей «Ювентуса»

Результаты медицинского обследования португальского форварда Криштиану Роналду шокировали врачей туринского «Ювентуса», сообщает «Советский спорт».

По мнению врачей, физическое состояние Роналду можно сравнить со здоровьем 20-летнего мужчины.

В организме Роналду 7% жира, хотя в среднем этот показатель обычно составляет 10–11%. Кроме того, португалец ровно наполовину покрыт мышцами при нормальном показателе в 46%. На чемпионате мира 33-летний футболист пробежал почти 34 километра.

Ранее «Реал» определился с наследником Роналду.

Cristiano Ronaldo's physical state has been compared to a 20 year old after his Juve medical.

Body fat: 7% (10-11% is avg w/pros)

Muscular mass: 50% (46% is avg w/pros)

Ran 33.98km in World Cup, fastest in the entire tournament