Игрок сборной Германии ответил на критику за фото с Эрдоганом

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Полузащитник сборной Германии и лондонского «Арсенала» Месут Озил прокомментировал фотографию с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, за которую футболист подвергся критике, сообщает «Советский спорт».

«Я понимаю, что мое фото с Эрдоганом вызвало большой резонанс в немецких СМИ. Хоть некоторые люди обвиняют меня во лжи и предательстве, мое фото не имело политического подтекста», — сообщил Озил в открытом письме.

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Футболист добавил, что хоть он и родился в Германии, его предки жили в Турции. Он отметил, что его мать научила его всегда уважать свои корни и никогда не забывать, откуда он родом.

«Для меня фото с президентом Эрдоганом не было каким-либо образом связано с политикой или выборами. Оно отображает мое уважение к властям страны моей семьи.

И хотя в немецких СМИ все выставили иначе, правда в том, что отказаться от встречи с президентом означало бы проявить неуважение к своим предкам, которые, я знаю, гордились бы тем, чего мне удалось добиться», — сказал футболист.

Озил добавил, что для него не имеет значения, кто является президентом, а «важно то, что это президент».

Ранее члены немецкой партии «Альтернатива для Германии» требовали исключения Озила и Илкая Гюндогана из состава сборной на чемпионате мира по футболу в России.