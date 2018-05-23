Бывший главный тренер сборной Испании дал прогноз на финал Лиги чемпионов
Бывший главный тренер сборной Испании и мадридского «Реала» Висенте Дель Боске дал прогноз на финал Лиги чемпионов в Киеве, где «сливочные» сыграют против английского «Ливерпуля», передает «Советский спорт».
«Реал» — лучшая команда Европы. Я не вижу в «Ливерпуле» ни одного футболиста, который играл бы в стартовом составе «Реала». Гарет Бэйл, Карим Бензема, Криштиану Роналду, Марко Асенсио и Лукас Васкес лучше Мохаммеда Салаха или, так же хороши, как он. «Реал» победит со счетом 4:1», – цитирует 67-летнего испанца Mundo Deportivo.
Ранее сообщалось, что хавбек «Ливерпуля» успеет восстановиться к финалу Лиги чемпионов.