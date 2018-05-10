Погребняк: еще не все решено по поводу Лиги Европы

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Нападающий «Тосно» из Ленинградской области Павел Погребняк усомнился в том, что его команда не будет выступать в Лиге Европы, сообщает Sport24.

«Кто сказал, что мы не выступим в Лиге Европы? Бабушка надвое сказала! Мне кажется, еще не все решено. Мы верим. Мы хотим в Лигу Европы», — сказал Погребняк.

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«Тосно» одержал победу в Кубке России по футболу, однако команда вовремя не подала документы на лицензию.

Ранее сообщалось, что наставник «Тосно» Дмитрий Парфенов после финального матча Кубка России по футболу ответил на вопрос о будущем клуба из Ленинградской области.