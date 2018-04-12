Российский лыжник Устюгов обвинен в употреблении допинга

Российский лыжник Сергей Устюгов обвинен Всемирным антидопинговым агентством (WADA) в нарушении антидопинговых правил, сообщает «Советский спорт».

По информации издания Le Monde, в отношении россиянина ведется расследование по факту применения запрещенных веществ. В частности, подозрение вызывают показатели крови в сданных Устюговым допинг-пробах. Отмечается, что Международный союз биатлонистов (IBU) скрывал данные российского лыжника.

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12 апреля стало известно, что президент IBU Андерс Бессеберг скрыл 65 положительных допинг-случаев у российских спортсменов c 2011 года.

По информации источника, 17 из 22 биатлонистов сборной России, которые в прошлом сезоне принимали участие в Кубке мира и Кубке IBU, имеют доказанные допинг-случаи.

В марте Устюгов выиграл чемпионат России по лыжным гонкам.