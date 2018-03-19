Гладилин назвал травму Кокорина «потерей, но не трагедией»
Экс-наставником молодежной сборной России Валерием Гладилиным рассказал о том, как травма Александра Кокорина повлияет на игру команды в эксклюзивном интервью «Газете.Ru».
«Травма такого хорошего нападающего, как Кокорин, который находится в расцвете сил и забивает, — это потеря для любой сборной, но не трагедия», — сказал тренер.
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Он также добавил, что для Кокорина в сборной есть достойная замена.
«Почему не трагедия? Дело в том, что против команд уровня Франции и Бразилии можно играть и в одного нападающего. И у нас он есть — Федор Смолов», — отметил Гладилин.
Ранее Кокорин поблагодарил команду и болельщиков за поддержку.