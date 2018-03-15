Степень тяжести травмы Кокорина станет известна 16 марта

Главный тренер петербургского «Зенита» Роберто Манчини рассказал о состоянии нападающего команды Александра Кокорина, который получил травму в начале ответного матча 1/8 финала Лиги Европы с немецким «РБ Лейпциг». По его словам, характер повреждения станет известен в пятницу.

«Характер травмы станет известен только завтра», — цитирует специалиста ТАСС.

Ранее сообщалось, что Кокорин на третьей минуте встречи в единоборстве с игроком «Лейпцига» неудачного приземлился на газон. Медики «Зенита» оказали ему помощь, и он смог продолжить игру. Однако спустя минуту Кокорин вновь лег на газон и попросил замену. В итоге он покинул поле и не сдержал слез.